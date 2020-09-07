James Rodriguez Everton'da

Premier League ekiplerinden Everton, Real Madrid'den Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 29 yaşındaki James Rodriguez, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile Real Madrid ve Bayern Münih'te birlikte çalıştı. 2014/15 sezonunda İtalyan teknik adamla Real Madrid'de beraber çalışan James Rodriguez o sene 29 maçta 13 gol atıp 13 asist yaptıktan sonra La Liga'nın en iyi orta saha oyuncusu seçildi.



