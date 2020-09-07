Boksörler Kasım’ı bekliyor

KKTC Boks Federasyonu, Kasım ayında etkinlik gerçekleştirecek. Yıltan Zabit başkanlığındaki KKTC Boks Federasyonu yönetim kurulu, boksörlerin maç özlemini gidermek için turnuva organize etti.

Boksörlerin hırslı hazırlandıkları turnuvaya iddialı hazırlanan boksörlerden biri de İbrahim Karahüseyin oldu. Hamitköylü boksör İbrahim Karahüseyin, sıkletinde birinciliği hedefleyecek.

