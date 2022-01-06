banner762
banner753
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
39 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
87 0
 
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
312 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
71 0
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
Tabancalar, av tüfekleri ve hava fişekleri yine susmadı
25 0
banner661
banner726

İtalya Serie A'ya Kovid-19 engeli

banner476

İtalya Serie A'da 20. haftasında oynanması gereken Bologna-Inter mücadelesi, yerel sağlık makamlarının, ev sahibi kırmızı-mavili takımdaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmasına izin vermemesi sebebiyle oynanamadı

banner714
İtalya Serie A'ya Kovid-19 engeli
banner721
 
İl sağlık müdürlüğü, Bologna'da 8 oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kırmızı-mavili takımın, bugün yerel saatle 12.30'da (TSİ 14.30) oynaması gereken Inter maçına çıkmasına izin vermedi.
Inter ise maç saatinde RenatoDall'Ara Stadı'na gelerek karşılaşma öncesi ısınmasını yaptı.
Mücadelenin hakemi GiovanniAyroldi ve konuk Inter takımı, müsabaka kuralları gereği, maçın başlama saatinden ilk yarı sonuna kadar Bologna takımını bekledi. Ev sahibi takım sahaya gelmeyince Ayroldi, müsabakayı tatil etti ve Inter de sahadan maç yapmadan ayrıldı.
Karşılaşmanın akıbetine Serie A yönetimi karar verecek.
Inter Üst Yöneticisi (CEO) GiuseppeMarotta, oynanamayan Bologna-Inter maçı öncesinde yaptığı açıklamada, il sağlık müdürlüklerinin futbol müsabakalarının oynanıp oynanmamasına yönelik aldığı kararların sınırlandırılması gerektiğini söyledi.
Marotta, Sağlık Bakanlığı ile spor otoriteleri arasında müsabakaların salgın koşullarında nasıl yapılacağına dair bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini çünkü bu konuda büyük karışıklık yaşandığını kaydetti.
İtalyan basınındaki haberlerde, Bologna-Inter maçı gibi Salernitana-Venezia, Atalanta-Torino ve Fiorentina-Udinese karşılaşmalarının da il sağlık müdürlüklerinin kararı doğrultusunda oynanmasının beklenmediği belirtiliyor.
Bu akşam oynanacak bir diğer maç olan Juventus-Napoli mücadelesinin de konuk Napoli takımında bu sabah bir Kovid-19 vakasının daha çıkması sebebiyle yerel sağlık otoritelerinin izin vermemesi durumunda yapılamayabileceği ifade edildi.
Diğer yandan, Kovid-19 vakalarının çokluğu sebebiyle takımlardan gelen maçların erteleme talebini geri çeviren Serie A yönetimi, aldığı yeni bir kararla, takımlarda 1'i kaleci toplam 13 oyuncunun oynayacak durumda olması durumunda takımların sahaya çıkmak zorunda olduğunu bildirdi. Kadrosunda 13 oyuncu olmasına karşın sahaya çıkmayanlar hükmen 3-0 yenik sayılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.