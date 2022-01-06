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Filede 130 dakikalık mücadelenin galibi DAÜ

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U18 Kızlar Ligi Final Serisi ilk karşılaşmasında DAÜ130 dakikalık mücadeleden sonrasında rakibi KGM’yi 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı ele geçirdi

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Filede 130 dakikalık mücadelenin galibi DAÜ
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U18 Kızlar Ligi Final Serisi ilk karşılaşmasında rakibi KGM 'yı 130 dakikalık mücadeleden sonra 3-1 mağlup eden DAÜ seride 1-0 lık avantajı yakaladı . Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Cuma akşamı saat 18.00 de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
U18 Kızlar Ligi Final Serisi ilk karşılaşmasında DAÜ ilk seti 25-23 alarak 1-0 üstünlük yakaladı. Müsabakanın ikinci setini 25-22 kazanan KGM durumu 1-1 e getirdi. Büyük bir çekişmenin yaşandığı 3. sette KGM set sayısı atamasına rağmen avantajını koruyamadı ve DAÜ seti 28-26 alarak durumu 2-1 e getirdi. 4. Sette üstünlüğünü koruyan DAÜ seti 25-19 alarak müsabakadan 3-1 lik galibiyetle ayrıldı.
U19 Erkekler Ligi Final Serisi ilk karşılaşması KGM Takımında temaslı sporcuların bulunması sebebi ile oynanmadı. DAÜ kurallar gereği müsabakadan 3-0 lık galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 üstünlük yakaladı. U19 Erkekler Liginde Final Serisi ikinci karşılaşması 7 Ocak Cuma akşamı saat 19.30 da oynanacak. Kızlarda ve erkeklerde DAÜ galip ayrılması durumunda 2021-2022 Sezonu Şampiyonları belli olacak. KGM kazanması durumunda şampiyonları belli edecek olan 3. karşılaşmalar 8 Ocak Cumartesi oynanacak.
 
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