İtalya'da büyük skandal

İtalya Kupası'nda Roma, Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Kurallara göre 1 fazla değişiklik yapan Başkent ekibi, maçı kazansa bile kural hatası nedeniyle hükmen yenilmiş sayılacak

İtalya, Roma'nın yaptığı oyuncu değişiklik skandalını konuşuyor. İtalya Kupası'nda Roma, uzatmalara giden maçta Spezia'ya 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Ancak Roma, maçı kazansa bile yenik sayılacaktı...

Roma, Spezia maçınca kural hatası yaptı ve 5 oyuncu değişiklik hakkı varken 6 oyuncu değiştirdi. Kurallara göre 1 oyuncu fazla değişikliği yapan Roma, kural hatası nedeniyle hükmen sayılacak. Kural hatası nedeniyle maçı Spezia 3-0 hükmen kazanmış sayılacak.



