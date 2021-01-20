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İtalya'da büyük skandal

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İtalya Kupası'nda Roma, Spezia karşısında 6 oyuncu değişikliği yaptı. Kurallara göre 1 fazla değişiklik yapan Başkent ekibi, maçı kazansa bile kural hatası nedeniyle hükmen yenilmiş sayılacak

İtalya'da büyük skandal
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İtalya, Roma'nın yaptığı oyuncu değişiklik skandalını konuşuyor. İtalya Kupası'nda Roma, uzatmalara giden maçta Spezia'ya 4-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Ancak Roma, maçı kazansa bile yenik sayılacaktı...
Roma, Spezia maçınca kural hatası yaptı ve 5 oyuncu değişiklik hakkı varken 6 oyuncu değiştirdi. Kurallara göre 1 oyuncu fazla değişikliği yapan Roma, kural hatası nedeniyle hükmen sayılacak. Kural hatası nedeniyle maçı Spezia 3-0 hükmen kazanmış sayılacak.
 
 

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Etiketler; #İtalya Seria A #Roma
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