Gönendere kulüp lokali, tadiledilecek

Serdarlı Belediyesi, belediyeye bağlı Gönendere köyünde bulunan Gönendere Spor Kulübü lokalinintadilatı için çalışma başlattı.
Serdarlı Belediyesibaşkanı Halil Kasım ve Gönendere Spor Kulübü başkanı Ertuğrul Dağlı ile bina içerisinde yapılacak işleri yerinde incelediler. Serdarlı Belediyesinden yapılan açıklamada en kısa sürede tadilat çalışmalarının başlanmasına karar verildiği açıklandı.
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