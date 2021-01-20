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Gönendere kulüp lokali, tadiledilecek

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Gönendere kulüp lokali, tadiledilecek
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Serdarlı Belediyesi, belediyeye bağlı Gönendere köyünde bulunan Gönendere Spor Kulübü lokalinintadilatı için çalışma başlattı.
Serdarlı Belediyesibaşkanı Halil Kasım ve Gönendere Spor Kulübü başkanı Ertuğrul Dağlı ile bina içerisinde yapılacak işleri yerinde incelediler. Serdarlı Belediyesinden yapılan açıklamada en kısa sürede tadilat çalışmalarının başlanmasına karar verildiği açıklandı.
 
 
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