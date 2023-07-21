İspanya, Kosta Rika'nın fişini ilk yarıda çekti

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın heycanı TRT SPOR'da devam ediyor.
C Grubu'nda yer alan İspanya ile Kosta Rika, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bulunan Bölgesel Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya, 21. dakikada Valeria del CampoGutierrez'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada AitanaBonmatiConca farkı 2'ye çıkardı: 2-0
EstherGonzalez'in 27. dakikada kaydettiği golle skoru 3-0 yapan İspanya, 34. dakikada ise JeniferHermoso ile bir penaltı atışından da faydalanamadı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya, grup maçlarına 3 puanla başladı.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turundan başlayarak finale kadar devam eden eleme maçlarının ardından kupayı kazanmaya çalışacak.
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