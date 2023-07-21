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Pelkas Başakşehir'de

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RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu DimitrisPelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı

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Pelkas Başakşehir'de

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erince sarı-lacivertli ekiple yolları ayrılan Yunan oyuncu DimitriosPelkas'ın yeni adresi RAMS Başakşehir oldu.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu DimitrisPelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. DimitrisPelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
29 yaşındaki Pelkas, Fenerbahçe formasıuyla 2 sezonda toplam 67 maça çıkıp 13 gol ve 8 asistle oynadı. Yunan futbolcu, Hull City'de ise 26 karşılaşmada görev yapıp 2 gol ve 1 asist üretti.
 
 
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