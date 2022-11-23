İspanya'dan 7 gollü şov

Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından İspanya, FIFA Dünya Kupası 2022 Katar'da E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti

FIFA Dünya Kupası 2022 E Grubu'nda İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Mücadelede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hakem Muhammed Abdulla düdük çaldı.

Karşılaşma, İspanya'nın 7-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Matadorlar maça hızlı başladı. 11. dakikada Olmo ve 21. dakikada Asensio'nun kaydettiği gollerle skor 2-0'a geldi.

Maçın 31. dakikasında İspanyollar penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ferran Torres, 54. dakikada tekrar sahne alarak durumu 4-0 yaptı.

74. dakikada sahneye Gavi çıktı. Genç yıldız, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü attı.

90. dakikada bu kez Carlos Soler fileleri havalandırdı.

Maçta skoru Alvaro Morata belirledi. 90. dakikada gelen gol, sonucu belirledi: 7-0.

Bu neticeyle İspanya, ilk maçlar sonunda grupta liderliği aldı.

Farklı mağlup olan Kosta Rika ise son sırada kaldı.

