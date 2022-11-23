Darts 1’inci Ligi tam gaz

On iki takımın mücadele ettiği ligin üçüncü haftasında Lefkoşa Darts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği ve Düzova rakiplerini mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts 1’inci Ligi’ne dün (22 Kasım 2022 Salı) oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele ettiği ligin üçüncü haftasında Lefkoşa Darts Birliği, Yükseliş Hentbol İhtisas, GazimağusaDarts Birliği ve Düzova rakiplerini mağlup etti.

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli ve MesaryaDarts Birliği-Ozanköy karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı haftayı GazimağusDarts Birliği 9 puanla lider kapattı.

Darts Birinci Ligi’nin üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Lefkoşa Darts Birliği-Merit Alsancak Yeşilova S.K.(12-4)

Beyarmudu Belediyesi-Gönyeli S.K.(8-8)

Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.-Taşkınköy S.K.(12-4)

GazimağusaDarts Birliği-Girne Av.At.S.K.(10-6)

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Düzova S.K.(3-13)

MesaryaDarts Birliği-Ozanköy S.K.(8-8)



DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Gazimağusa Darts Birliği 3 3 0 0 32 16 9 16

2.Beyarmudu Belediyesi 3 2 1 0 31 17 7 14

3.Gönyeli S.K. 3 2 1 0 29 19 7 10

4.Ozanköy S.K. 3 2 1 0 26 22 7 4

5.Lefkoşa Darts Birliği 3 2 0 1 31 17 6 14

6.Yükseliş Hentbol İhtisas 3 2 0 1 27 21 6 6

7.Düzova S.K. 3 1 0 2 24 24 3 0

8.Girne Av.At.ve S.K. 3 1 0 2 22 26 3 -4

9.KKTC Fenerbahçeliler D. 3 1 0 2 20 28 3 -8

10.Mesarya Darts Birliği 3 0 1 2 20 28 1 -8

11.M.Alsancak Yeşilova 3 0 0 3 15 33 0 -18

12.Taşkınköy S.K. 3 0 0 3 11 37 0 -26



