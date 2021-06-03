Inter'de Simone Inzaghi dönemi

İtalya Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Inter, AntonioConte'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna SimoneInzaghi'nin getirildiğini açıkladı

Takımı 11 yıl aradan sonra ligde 19. şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör AntonioConte ile mali konularda gelecek planlamaları uyuşmadığı için yolları ayıran Inter, yeni teknik direktörünü buldu.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Inter Milano, A takımın yeni teknik direktörü SimoneInzaghi'ye hoş geldin diyor. Teknik direktör, mavi-siyahlı kulüple 2 yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki genç teknik adam, Nisan 2016'da o dönemki teknik direktör StefanoPioli'nin görevine son verilmesiyle Lazio genç takımından A takım teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Inzaghi, Lazio'da geçirdiği 5,5 yılda 2018-2019 sezonunda İtalya Kupası, 2017 ve 2019'da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Inter taraftarları Conte ile yolların ayrılmasına tepki göstermişti

Inter'i bu sezon şampiyonluğa kavuşturan teknik direktör AntonioConte ile yolların ayrılması, mavi-siyahlı takım taraftarlarının şampiyonluk sevincine gölge düşürmüş ve tepkilere yol açmıştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de mali açıdan zor dönemden geçen Inter'in takımdaki yüksek maaş yükünü ve transfer bütçesinde kısıntıya gitmeyi planladığı ve bu konuda özellikle transfer bütçesinin genişlemesini isteyen Conte ile anlaşamadığı yazılmıştı.

Bu arada, Inter'in Conte ile yollarını ayırdığı geçen hafta içinde SimoneInzaghi de Lazio ile sözleşme yenileme görüşmelerinden çekilmiş ve Inzaghi'nin Inter'e gideceği basında yer almaya başlamıştı.

Lazio taraftarları da kendileriyle sözleşme yenilemeye yanaşmayan Inzaghi'ye tepki göstermişti.

