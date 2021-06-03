Fenerbahçe’de Nuno Esprito sesleri

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına hız verdi. Farklı ülkelerden teknik adamların yer aldığı aday listesinde Portekizli isim Nuno Espirito Santo öne çıkıyor

47 yaşındaki teknik direktör ile anlaşma olasılığı diğerlerine göre daha yüksek.

Wolverhampton ile sözleşmesi biten Portekizli teknik adam daha önce Rio Ave ile Valencia’yı da çalıştırdı.

Santo’nun ismi İngiliz basınında Everton ve CrystalPalace ile anılıyor.

Roma’dan ayrılan PauloFonseca da Fenerbahçe'nin gündeminde...

Geçtiğimiz yıllarda sarı lacivertlilerin teklif götürdüğü 48 yaşındaki çalıştırıcının menajerleri bu kez ilk adımı attı ve Fenerbahçe ile temasa geçti.

Başkan Ali Koç’un görüşmeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Porto, Braga, ŞahtarDonetsk ve Roma’yı çalıştıran Fonseca’nın kariyerinde 3 Ukrayna Şampiyonluğu, birer Ukrayna ve Portekiz Süper Kupası ile bir de Portekiz Kupası mevcut.

RalfRangnick ise deneyimiyle öne çıkan isimlerden.

2 yıldır takım çalıştırmayan 62 yaşındaki teknik direktör Schalke 04 ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandı.

Rangnick, Leipzig takımıyla da 2 Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2 Avusturya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Porto Teknik Direktörü SergioConceiçao ve Marsilya’dan ayrılan AndreVillas-Boas da sarı lacivertlilerin listesinde ancak bu iki teknik adama birçok önemli kulübün talip olması Fenerbahçe’nin işini zora sokuyor.

