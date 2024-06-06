EURO 2024 C Grubu'nda Slovenya, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele edecek olan İngiltere'nin kadrosu belli oldu.

Turnuvanın favorilerinden İngiltere de teknik direktör Gareth Southgate, kadrosunu önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ada ekibinin çok şeyler beklediği isimlerden James Maddison için sürpriz gelişme yaşandı.

Tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin EURO 2024 kadrosunda yer almayacak.

BBC Sport'un haberine göre, İngiltere'nin geniş kadrosuna dahil edilen James Maddison, turnuva kadrosundan çıkarılan yedi oyuncudan biri

Geniş kadroda yer alan Jack Grealish, Harry Maguire, James Maddison, Jarrad Brantwhaite, James Trafford, Curtis Jones ve Jarrell Quansah turnuva kadrosundan çıkarıldı.

İşte İngiltere'nin EURO 2024 kadrosunda yer alan isimler:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Defans: Lewis Dunk, Joe Gomez, Marc Guehi, Ezri Konsa, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker.

Orta saha: Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Adam Wharton.

Forvet: Jude Bellingham, Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins.

