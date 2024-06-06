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Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti

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Suudi Arabistan’da düzenlenen “Dünya 9 Top Şampiyonası’nda” ülkemizin milli sporcusu Mustafa Alnar, eşleştiği dünya ikincisi Fedor Gorst’u 9 – 3 mağlup ederek Dünya Bilardo Şampiyonası'nda adeta şok etkisi yarattı

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Mustafa Alnar dünya ikincisi Fedor Gorst’u mağlup etti
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Elit bilardocumuz Mustafa Alnar Suudi Arabistan’da bizleri bir kez daha gururlandırdı. 3-8 Haziran tarihleri arasında Sudi Arabistan’da düzenlenen “Dünya 9 Top Şampiyonası’nda” ülkemizin milli sporcusu Mustafa Alnar elde ettiği derece ile bizleri bir kez daha gururlandırdı.
Dünyanın en prestijli bilardo turnuvalarından biri olan “Dünya 9 Top Şampiyonası’na” davet alan Mustafa Alnar ülkemizi başarıyla temsil ediyor. 128 sporcunun katıldığı müsabakada Dünyanın en başarılı bilardo oyuncusu dünya ikincisi Fedor Gorst ile eşleşen Mustafa Alnar 9-3 farklı skorla rakibini mağlup etti. Mustafa Alnar’ın, Fedor Gorst karşısında 9-3'lük galibiyeti Dünya Bilardo Şampiyonası'nda adeta şok etkisi yarattı.
Sudi Arabistan’da devam eden “Dünya 9 Top Şampiyonası’nda Mustafa Alnar Dünya’nın en iyi 5 oyuncusundan biri olan Jayson Shaw’a 11-3 mağlup olarak turnuvayı 33’üncü sırada bitirdi.
 
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