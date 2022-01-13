İngiltere Lig Kupası’nda ilk finalist Chelsea

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti ve finale adını yazdıran taraf oldu

İngiltere Lig Kupası Yarı Final rövanş maçında Tottenham, Chelsea'yi konuk etti.

Londra derbisinin kazananı, 1-0'lık skorla Chelsea oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 18. dakikada AntonioRüdiger'den geldi.

Mücadelede Tottenham lehine verilen iki penaltı ve atılan bir gol, VAR incelemeleri sonrası iptal edildi.

İlk maçı da 2-0 kazanan Maviler, bu sonuçla Lig Kupası'nın ilk finalisti olmayı başardı.

Chelsea'nin finaldeki rakibini Liverpool-Arsenal eşleşmesinin galibi belirleyecek.

