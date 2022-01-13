El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Real Madrid, uzatmalara giden maçta Barcelona'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi

İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi.

KingFahd Stadyumu'nda oynanan El Clasico'nun galibi Real Madrid oldu.

Eflatun-beyazlılar, 25. dakikada ViniciusJunior'ın kaydettiği golle öne geçti. 42'de Luuk de Jong skora denge getirdi ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Mücadelenin 72. dakikasında sezonun yıldızı Karim Benzema, takımının ikinci kez üstünlüğü yakalamasını sağladı.

Oyuna sonradan giren AnsuFati, 83'te düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye geitrdi ve maçta uzatma dakikalarına gidildi.

Mücadelenin 98. dakikasında FedericoValverde, skoru ve Real Madrid'in galibiyetini tayin etti: 3-2.

Ancelotti'nin öğrencileri, bu sonuçla finale yükselme başarısı gösterdi.

Rakibini üst üste 5. kez devirmeyi başaran Real Madrid'in finaldeki rakibi, Atletico Madrid-Athletic Bilbao müsabakasının ardından belli olacak.

