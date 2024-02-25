İngiltere Lig Kupası Liverpool'un

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi uzatmalarda 1-0 mağlup eden Liverpool, kupayı 10. kez müzesine götürdü

Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu.

Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

