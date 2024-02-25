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İngiltere Lig Kupası Liverpool'un

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi uzatmalarda 1-0 mağlup eden Liverpool, kupayı 10. kez müzesine götürdü

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İngiltere Lig Kupası Liverpool'un
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Başkent Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Liverpool, Virgil van Dijk'ın 118. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla, Liverpool, kupayı kazanan taraf oldu.
Turnuvanın en başarılı takımı Liverpool, 10. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
 
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