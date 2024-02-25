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Trabzonspor'dan üst üste 3. galibiyet

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü maçını kazandı. Adana Demirspor 10 maçtır kazanamıyor

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Trabzonspor'dan üst üste 3. galibiyet
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.
Bordo mavililer, 21. dakikada Trezeguet'nin attığı goller karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Adana Demirspor'da maçın uzatma bölümünde Jose Rodriguez kırmızı kart gördü.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 46'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Adana Demirspor ise 32 puanda kaldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Adana Demirspor olmuştu. 
 
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