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Infantino’dan olaylı maçla ilgili sert açıklama

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklama geldi. Infantino açıklamasında, "Maçın ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı

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Infantino’dan olaylı maçla ilgili sert açıklama
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde veya saha dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.
Futbolcuların sahaya çıkabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerektiğini belirten Infantino, "İlgili makamları, buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerini yaptıklarından sorumlu tutmaya çağırıyorum." yorumunu yaptı.
 
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