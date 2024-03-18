banner913
banner932
Güney Lefkoşa beyaza büründü
Güney Lefkoşa beyaza büründü
79 0
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
En fazla yağış Değirmenlik'e 4 kg
23 0
 
Rum Meteorolojiden sarı alarm
Rum Meteorolojiden sarı alarm
45 0
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
Elektrik Kurumu çalışanı Tatlıcı anılacak
38 0
109 yıllık destan
109 yıllık destan
31 0
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt bölgesinde kaydedildi
324 0
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
Özersay: “Sahte diploma alanlara af çıkarılması kabul edilemez”
102 0
banner1012

Badmintonda 17 Yaş altı turnuvasında şampiyonlar YDÜ'den

Badminton Federasyonu tarafından 16 Mart 2024 tarihinde düzenlenen U17 Badminton Milli Takım seçmesinde YDÜ sporcuları tüm şampiyonlukları kazanarak büyük bir başarı elde ettiler

banner974
Badmintonda 17 Yaş altı turnuvasında şampiyonlar YDÜ'den
banner971
Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş altı turnuvası 16 Mart 2024 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yoğun bir katılımla yapıldı. 17 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2008-2009-2010-2011 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 18.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile yapılan ödül töreni ile sona erdi.
Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 64 maç oynandı. Erkelerde YDÜ adına yarışan Marko D. Lesinger şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Nehir M. Deniz şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde de yarışan Nehir Deniz ve Marko Lesinger tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Meyra Baştaş ve Laren Dilek çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Erk Güneşer ile İlhan Ercan çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.
17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası Sonuçları:
TEK BAYANLAR:
1. Nehir M. Deniz
2. Tamara Hürdeniz
3. Gökçe Mansuroğlu
4. Laren Dilek
TEK ERKEKLER:
1. Marko D. Lesinger
2. Sarp E. Mutluel
3. İlhan Ercan
4. Mehmet z. Harmancı
ÇİFT BAYANLAR:
1. Meyra Baştaş – Laren Dilek
2. Gökçe Mansuroğlu – Milay Salim
3. Azra Kayıkoğlu – Serin Adışanlı 4. Sofiya Tuğberk- Gülce Razı
ÇİFT ERKEKLER:
1. İlhan Ercan – Erk Güneşer
2. Sarp E. Mutluel – Eray Merttürk
3. Mehmet Z. Harmancı – Sami Y. Tenekeci 4. Ömer Mansuroğlu – Berk Denerel
KARIŞIK ÇİFTLER:
1. Nehir M. Deniz – Marko d. Lesinger
2. Tamara Hürdeniz – Kuzey Serinyürek 3. Meyra Baştaş – Erk Güneşer 4. Bingül Karaaziz – Mehmet Özkardaş
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.