Badmintonda 17 Yaş altı turnuvasında şampiyonlar YDÜ'den

Badminton Federasyonu tarafından 16 Mart 2024 tarihinde düzenlenen U17 Badminton Milli Takım seçmesinde YDÜ sporcuları tüm şampiyonlukları kazanarak büyük bir başarı elde ettiler

Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş altı turnuvası 16 Mart 2024 tarihinde Atatürk Spor Salonunda yoğun bir katılımla yapıldı. 17 yaş altı KKTC Şampiyonasında 2008-2009-2010-2011 doğumlu olan sporcuların katıldığı turnuva, saat 18.00’da açılış seremonisi ile başladı ve karşılaşmaların bitişi ile yapılan ödül töreni ile sona erdi.

Gün boyunca çekişmeli ve heyecanı yüksek 5 kategoride toplam 64 maç oynandı. Erkelerde YDÜ adına yarışan Marko D. Lesinger şampiyon olmayı başarırken, kızlarda ise YDÜ adına yarışan Nehir M. Deniz şampiyon oldu. Karışık Çiftler kategorisinde de yarışan Nehir Deniz ve Marko Lesinger tüm rakiplerini mağlup ederek bu kategoride de şampiyon olmayı başardılar. Çift Bayanlar mücadelesinde tüm rakiplerini mağlup eden Meyra Baştaş ve Laren Dilek çifti ile Çift Erkeklerde mücadele eden Erk Güneşer ile İlhan Ercan çifti turnuvada yenilgi almadan birinci oldular.

17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası Sonuçları:

TEK BAYANLAR:

1. Nehir M. Deniz

2. Tamara Hürdeniz

3. Gökçe Mansuroğlu

4. Laren Dilek

TEK ERKEKLER:

1. Marko D. Lesinger

2. Sarp E. Mutluel

3. İlhan Ercan

4. Mehmet z. Harmancı

ÇİFT BAYANLAR:

1. Meyra Baştaş – Laren Dilek

2. Gökçe Mansuroğlu – Milay Salim

3. Azra Kayıkoğlu – Serin Adışanlı 4. Sofiya Tuğberk- Gülce Razı

ÇİFT ERKEKLER:

1. İlhan Ercan – Erk Güneşer

2. Sarp E. Mutluel – Eray Merttürk

3. Mehmet Z. Harmancı – Sami Y. Tenekeci 4. Ömer Mansuroğlu – Berk Denerel

KARIŞIK ÇİFTLER:

1. Nehir M. Deniz – Marko d. Lesinger

2. Tamara Hürdeniz – Kuzey Serinyürek 3. Meyra Baştaş – Erk Güneşer 4. Bingül Karaaziz – Mehmet Özkardaş

