banner762
banner753
31 0
Avcıların cikla mutluluğu
Avcıların cikla mutluluğu
48 0
 
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
19 0
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
11 0
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
Vadili, Türkmenköy’ü ezdi geçti
318 0
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
Mercedes Vision EQXX yeni bir sayfa açıyor
42 0
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
U18 kızlar ve U19 erkeklerde şampiyon DAÜ
23 0
banner661
banner726

Ibrahimovic, Ronaldo'yu yakaladı

banner476

40 yaşındaki ZlatanIbrahimovic her fırsatta özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Milan forması giyen İsveçli yıldız, Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'da 80 farklı takıma gol atan ikinci isim oldu

banner714
Ibrahimovic, Ronaldo'yu yakaladı
banner721
Zlatanİbrahimovic performansıyla gençlere taş çıkarıyor. Seri A ekiplerinden Milan'da oynayan İsveçli yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen rekor kırmaya devam ediyor.
İbrahimovic, kırmızı-siyahlı ekibin Venezia'yıdeplasmanda 3-0 yendiği maçta önemli bir başarıya imza attı.
Karşılaşmanın başında takımını 1-0 öne geçiren deneyimli santrfor, Cristiano Ronaldo'nun ardından 2000 yılından sonra Avrupa'da 80 farklı takıma gol atan ikinci isim oldu.
Ronaldo bu başarıyı, Manchester United formasıyla Burnley filelerini havalandırarak gerçekleştirmişti
İbrahimovic bu sezon ligde 13 maçta; 8 gol, 2 asistlik bir performansla göz doldurdu.
40 yaşındaki Zlatanİbrahimovic, kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 554 kez fileleri havalandırdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.