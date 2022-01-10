Ibrahimovic, Ronaldo'yu yakaladı

Zlatanİbrahimovic performansıyla gençlere taş çıkarıyor. Seri A ekiplerinden Milan'da oynayan İsveçli yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen rekor kırmaya devam ediyor.
İbrahimovic, kırmızı-siyahlı ekibin Venezia'yıdeplasmanda 3-0 yendiği maçta önemli bir başarıya imza attı.
Karşılaşmanın başında takımını 1-0 öne geçiren deneyimli santrfor, Cristiano Ronaldo'nun ardından 2000 yılından sonra Avrupa'da 80 farklı takıma gol atan ikinci isim oldu.
Ronaldo bu başarıyı, Manchester United formasıyla Burnley filelerini havalandırarak gerçekleştirmişti
İbrahimovic bu sezon ligde 13 maçta; 8 gol, 2 asistlik bir performansla göz doldurdu.
40 yaşındaki Zlatanİbrahimovic, kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 554 kez fileleri havalandırdı.
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