Ibrahimovic, Ronaldo'yu yakaladı

40 yaşındaki ZlatanIbrahimovic her fırsatta özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Milan forması giyen İsveçli yıldız, Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa'da 80 farklı takıma gol atan ikinci isim oldu

Zlatanİbrahimovic performansıyla gençlere taş çıkarıyor. Seri A ekiplerinden Milan'da oynayan İsveçli yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen rekor kırmaya devam ediyor.

İbrahimovic, kırmızı-siyahlı ekibin Venezia'yıdeplasmanda 3-0 yendiği maçta önemli bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın başında takımını 1-0 öne geçiren deneyimli santrfor, Cristiano Ronaldo'nun ardından 2000 yılından sonra Avrupa'da 80 farklı takıma gol atan ikinci isim oldu.

Ronaldo bu başarıyı, Manchester United formasıyla Burnley filelerini havalandırarak gerçekleştirmişti

İbrahimovic bu sezon ligde 13 maçta; 8 gol, 2 asistlik bir performansla göz doldurdu.

40 yaşındaki Zlatanİbrahimovic, kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 554 kez fileleri havalandırdı.

