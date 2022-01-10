DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet KTFF'yi ziyaret etti

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve bazı DP milletvekili adayları, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçimi öncesi Ataoğlu, partisinin plan ve projelerini KTFF Başkanı Sertoğlu ile paylaştı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu Ataoğlu’na ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birçok kulüp başkanının DP’den aday olmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, gönlünün kulüp başkanlarının kazanmasından yana olduğunu bu bağlamda da seçime katılacak olan tüm adaylara başarılar dilediğini iletti. Gerçekleşen ziyarette KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk da hazır bulundu.

