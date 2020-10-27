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İbrahimoviç durdurulamıyor

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Zlatan Ibrahimovic, ilerleyen yaşına rağmen Milan'da gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. 39 yaşındaki forvet, bu sezon İtalyan ekibi ile çıktığı 5 maçta 7 kez fileleri sarstı

İbrahimoviç durdurulamıyor
Milan forması giyen ZlatanIbrahimovic, futbolda yaşın bir öneminin olmadığını bir kez daha gösteriyor.
Birçok maçta İtalyan ekibini sırtlayan 39 yaşındaki futbolcu, son olarak Roma karşısındaki performansıyla büyüledi.
İsveçli yıldız, 3-3 berabere biten mücadelede 2 kez fileleri sarsmayı başardı.
ZlatanIbrahimovic, bu sezon Milan'ın attığı 22 golde de yükü çeken isim oldu.
7 kez fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.
Serie A'da oynadığı 3 maçta 6 kez fileleri sarsan 39 yaşındaki forvet, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ShamrockRovers'a ise 1 gol attı.
ZlatanIbrahimovic, 2019 - 2020 sezonunun devre arasında Milan ile sözleşme imzalamıştı.
İsveçli yıldız, bir buçuk sezonda çıktığı 25 maçta 18 gol atıp 5 de asist yaptı.
 
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