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FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı

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FIFA Başkanı Infantino koronavirüse yakalandı
FIFA Başkanı GianniInfantino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki İsviçreli yöneticinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.
 
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