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Holanda’da Frank de Boer ile yollar ayrıldı

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Holanda’da Frank de Boer ile yollar ayrıldı
Hollanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Frank de Boer'un görevine son verildiğini açıkladı.
Hollanda, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Çekya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Hollanda, A Milli Takımımızın da yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alıyor.
 
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