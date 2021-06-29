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Cüneyt Çakır tarihe geçti

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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda yönettiği Hırvatistan-İspanya maçı ile tarihe geçti

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Cüneyt Çakır tarihe geçti
Euro 2020 son 16 turunda oynanan Hırvatistan-İspanya maçı ile CüneytÇakır, Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.
EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı.
EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.
Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.
44 yaşındaki hakemin Avrupa Şampiyonları'nda yönettiği maçlar şöyle:
EURO 2020:
Macaristan-Portekiz (Grup maçı)
Ukrayna-Avusturya (Grup maçı)
Hırvatistan-İspanya (Son 16 maçı)
EURO 2016:
Portekiz-İzlanda (Grup maçı)
Belçika-İrlanda C. (Grup maçı)
İtalya-İspanya (Son 16 maçı)
EURO 2012:
Ukrayna-İsveç (Grup maçı)
İtalya-İrlanda C. (Grup maçı)
Portekiz-İspanya (Yarı final)
 
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