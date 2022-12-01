Hırvatistan turladı, Belçika elendi

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında karşı karşıya geldi.
TRT 1'den canlı yayınlanan bu nefesleri kesen maçta gol sesi çıkmadı.
Hırvatistan bu sonucun ardından son 16'ya kalmayı başardı. Belçika ise 2022 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.
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