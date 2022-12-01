Fas tur biletini kaptı

Fas ile Kanada 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçta karşı karşıya geldi.
4. dakikada HakimZiyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri'nin golleriyle Fas karşılaşmayı 2-1 kazanıp 7 puanla son 16 turuna kaldı. Kanada'nın tek golünü Naif Aguerd (K.K) kaydetti.
Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Kanada puan alamadan Dünya Kupası'na veda etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.