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Fenerbahçeliler Derneğinde maç izlememe kararı

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Fenerbahçeliler Derneğinde maç izlememe kararı
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KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu, Fenerbahçeliler Derneğinde maç izletemeyeceklerini açıkladı.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulundan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Değerli üyelerimiz ve renktaşlarımız bildiğiniz üzere ülkemizde son günlerde artış gösteren Covid-19 pandemisi sebebi ile hükümetimiz 27 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Başkentimizide kapsayan bir dizi kararlar almıştır.
Bu kararlar kapsamında 30 Ocak akşamı Fenerbahçe futbol takımımızın lig müsabakasını üzülerek derneğimizde izletemeyeceğimizi bildirir hepinize sağlıklı günler dileriz.”
 
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