Fenerbahçeliler Derneğinde maç izlememe kararı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulu, Fenerbahçeliler Derneğinde maç izletemeyeceklerini açıkladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetim kurulundan konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Değerli üyelerimiz ve renktaşlarımız bildiğiniz üzere ülkemizde son günlerde artış gösteren Covid-19 pandemisi sebebi ile hükümetimiz 27 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Başkentimizide kapsayan bir dizi kararlar almıştır.

Bu kararlar kapsamında 30 Ocak akşamı Fenerbahçe futbol takımımızın lig müsabakasını üzülerek derneğimizde izletemeyeceğimizi bildirir hepinize sağlıklı günler dileriz.”

