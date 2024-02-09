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Hakan Fidan ve Holguín bir araya geldi

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Hakan Fidan ve Holguín bir araya geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín Cuéllar'ı kabul etti.
Görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı.
 
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