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Hakan attı, Inter kazandı

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, Spezia’yı 3-0 mağlup etti

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Hakan attı, Inter kazandı

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım Lautaro Martinez'in 35. dakikada golüyle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Inter, 52. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu 2022-2023 sezonundaki ilk golünü attı.

Mavi-siyahlı takım, 82. dakikada Joaquin Correa'nın golüyle skoru 3-0'a getirirken, Inter sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Inter ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkartırken, Spezia ise 3 puanla 10. sırada kaldı.

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