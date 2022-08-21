Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı devirdi

Puma Kadınlar Ligi’nde dün oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar karşılaşmasının galibi Gençlik Gücü oldu.
Zirve mücadelesi veren iki takımın Lefkoşa Atilla Toplaoğlu Sahası’ndaki mücadelesini orta hakem Yusuf Atlar yönetirken, China Bazaar Güclü rakibini mağlup ederek rakibine 2. Mağlubiyeti tattırmış oldu.
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