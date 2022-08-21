banner762
banner815
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
Yaz aylarında mantar enfeksiyonlarına dikkat
5 0
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
Bostancı'da Paluze şenliği muhteşemdi
25 0
 
Kalp hastaları, sıcak havalarda risk altında
Kalp hastaları, sıcak havalarda risk altında
30 0
Pulya Festivali’nde Minikler Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik
Pulya Festivali’nde Minikler Futbol Turnuvası şampiyonu Değirmenlik
29 0
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
Singer Porsche 911 Cabriolet’i Turbo Study
17 0
Galatasaray Gomis ile güldü
Galatasaray Gomis ile güldü
17 0
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
18 0
banner797

Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı devirdi

banner476

banner825
Gençlik Gücü, Dumlupınar’ı devirdi
Puma Kadınlar Ligi’nde dün oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Yonpaş Dumlupınar karşılaşmasının galibi Gençlik Gücü oldu.
Zirve mücadelesi veren iki takımın Lefkoşa Atilla Toplaoğlu Sahası’ndaki mücadelesini orta hakem Yusuf Atlar yönetirken, China Bazaar Güclü rakibini mağlup ederek rakibine 2. Mağlubiyeti tattırmış oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.