Güney’de sıra Üçüncü Lig’de

Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle ara verilen 3. Lig ve amatör seviyedeki (Bizdeki BTM seviyesi) ligler de yeniden başlıyor.

Güney Kıbrıs artan vakalara rağmen ligleri başlatma kararı aldı. Rum Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre 1 Mart tarihinden itibaren bu lige mensup takımlar da antrenmanlara başlayabilecek. Ligin ise 7 Mart tarihinde başlaması öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Futbolcular Birliği karardan memnun olduklarını ve pandemiye karşı en iyi savunmanın spor olduğunu ifade etti.

