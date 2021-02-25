Çetinkaya’da tesisler için çalışmalara devam

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi’nde başlatılan tesisleşme çalışmaları, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeniden başladı.
Çetinkaya kulübünün Metehan tesislerinde yapılan üçüncü çim sahanın hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Sahaya konulacak kalelerin direklerinin de yapımı tamamlandı. Kalelerin kısa süre içerisinde sahaya monte edilmesi bekleniyor.
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