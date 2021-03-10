Güney’de futbolculardan büyük fedakarlık

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) binasında KOP yetkilileri ve Futbolcular Birliği bir araya gelerek 2. ve 3.Ligde forma giyen futbolcuların sözleşmelerini otomatik olarak Mayıs ayına kadar uzatan anlaşmayı imzaladılar.
Haftalardır süren müzakerelerden sonra KOP ve Futbolcular Birliği yetkilileri Nisan ayında sona erecek olan sözleşme sürelerini Mayıs ayına kadar uzatmada anlaştı. Taraflar böylece pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan liglerin başka bir sorun çıkmadan tamamlanmasını umduklarını ifade ettiler.
KOP Başkanı Koumas, anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Futbolcular Birliği’ne ve 2.Lig ile 3.Lig’de forma giyen her bir futbolcuya gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim.
Bu liglerde forma giyen futbolcular, pandemiden etkilenen kulüplerimizden liglerin kesintiye uğramasından dolayı Mayıs ayında maaş talep etmemeyi kabul ettiler. En kısa zamanda yeniden normale döneceğimizi umuyorum.”
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