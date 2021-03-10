Sivrili Demirspor, galibiyeti koruyamadı

Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin forma giydiği Türkiye Misli.com İkinci Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, Çorum Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Serdar Eylik’in golleriyle 2-0 öne geçen Ankara Demirspor, Çorum Belediyespor’un uzatma dakikalarındaki golüne engel olamayarak 2-2 beraberliğe razı oldu. Ahmet Sivri, oyuna 67. Dakikada girerken, 87. Dakikada sarı kart gördü.
İkinci devrede 6 galibiyet alan playoff hedefindeki Ankara Demirspor, üst üste ikinci beraberliğini alırken, 6. sıraya geriledi.
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