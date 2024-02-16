banner913
banner932
BTM 1. Lig’de kritik viraj
BTM 1. Lig’de kritik viraj
3 0
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
66 0
 
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
17 0
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
48 0
746 binada 1385 deprem testi
746 binada 1385 deprem testi
24 0
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
98 0
Bostancı yağmura teslim
Bostancı yağmura teslim
29 0
banner1012

Güney Kore'de Klinsmann dönemi sona erdi

Güney Kore Milli Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann ile yollar ayrıldı. Güney Kore, Asya Kupası'nın yarı finalinde turnuvanın sürpriz takımı Ürdün'e 2-0 yenilerek elenmişti

banner974
Güney Kore'de Klinsmann dönemi sona erdi
banner971
Güney Kore Futbol Federasyonu, 59 yaşındaki Alman çalıştırıcının görevden alındığını duyurdu.
Alman futbolunun en iyi golcüleri arasında yer alan Klinsmann, teknik direktörlük kariyerinde Bayern Münih, Almanya ve ABD Milli Takımı ile Hertha Berlin'de çalıştıktan sonra geçen yıl şubat ayında Güney Kore ile 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.
Klinsmann'ın takımın başına geçtikten sonra Güney Kore yerine ABD'de yaşamayı tercih etmesi, ülkede tepkilere neden olmuştu. Güney Kore basını ise takımı çalıştıran diğer yabancı teknik adamların aksine ilk 6 aylık görev süresinde sadece 67 gününü ülkede geçirdiğine ilişkin haberlerle Klinsmann'ı eleştirmişti.
Ev sahibi Katar'ın şampiyonluğuyla sona eren Asya Kupası'nın yarı finalinde turnuvanın sürpriz takımı Ürdün ile karşılaşan Güney Kore, mücadeleyi 2-0 kaybedip elenmişti..
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.