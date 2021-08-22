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Gol düellosu Bayern Münih'in

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 2. haftasında Bayern Münih, Köln'ü 3-2 yendi

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Gol düellosu Bayern Münih'in
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde haftanın kapanış maçında, son şampiyon Bayern Münih, Köln'ü konuk etti.
Bavyera ekibi, Lewandowski'nin 50 ve Gnabry'nin 58. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Köln, 60. dakikada Modeste ve 62. dakikada Uth'un attığı gollerle skoru eşitledi.
71. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gnabry, Bayern Münih'in karşılaşmayı kazanmasını sağladı.
Bayern Münih puanını 4'e çıkarırken, Köln 3 puanda kaldı.
 
 
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