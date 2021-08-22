Konyaspor geriden geldi

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 2'de 2 yaptı

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçta rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Konyaspor, 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle ligde 2'de 2 yapan Konyaspor puanını 6'ya yükseltirken, turuncu-lacivertli ekip ise puanla tanışamadı.

İttifak Holding Konyaspor, sezonun ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Medipol Başakşehir ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

