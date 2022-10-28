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20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonu KKTC

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Uluslar arası organizasyonların ikinci gününde dün (Cuma) 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası müsabakaları yapılırken, takım klasmanında KKTC şampiyon oldu

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20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonu KKTC
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen uluslararası organizasyonların ikinci gününde dün (Cuma) 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası müsabakaları yapıldı.
Bugün (Cumartesi) ise GTF Renkli Kuşaklar Şampiyonası saat 10:00’da başlayacak ve günboyu sürecek.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri ise bugün saat 17:00’de gerçekleştirilecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.
GTF Karakuşaklar, Hyong(Teknik koordinasyon) Taeryon (Serbest Müsabaka) sonuçları şöyle:
 
TAKIM KLASMANINDA
1.KKTC  Şampiyon olurken
2.Kazakistan
3. Etopya
4.Bulgaristan
5.Norveç
6. Moldova
7.Türkiye
8.İran
9.Azerbaycan
 
 
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