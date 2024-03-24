banner913
banner932
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
36 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
29 0
 
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
67 0
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
21 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
76 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
26 0
banner1012

Genç yıldız için 200 milyon euroluk teklif

banner1020

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Laporta, genç yıldız için 200 milyon euroyu bulan teklifler aldıklarını ancak bunları reddettiklerini belirtti

banner974
Genç yıldız için 200 milyon euroluk teklif
banner971
Barcelona'da sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Lamine Yamal için Barcelona Başkanı Joan Laporta çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Lamine Yamal için ciddi teklifler aldıklarını belirten Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok." dedi.
Yamal'a 200 milyon euroluk teklifi PSG'nin yaptığı iddia ediliyor. Laporta açıklamasının devamında, "Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.