Genç yıldız için 200 milyon euroluk teklif

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Laporta, genç yıldız için 200 milyon euroyu bulan teklifler aldıklarını ancak bunları reddettiklerini belirtti

Barcelona'da sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Lamine Yamal için Barcelona Başkanı Joan Laporta çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Lamine Yamal için ciddi teklifler aldıklarını belirten Laporta, "Lamine Yamal gibi oyuncular için 200 milyon Euro civarında çılgın teklifler alıyoruz ve elbette reddediyoruz. Biz Lamine Yamal'a güveniyoruz ve onu satmamıza ihtiyacımız yok." dedi.

Yamal'a 200 milyon euroluk teklifi PSG'nin yaptığı iddia ediliyor. Laporta açıklamasının devamında, "Balde, Fermin, Pedri, De Jong, Araujo, Gavi gibi yıldızlarımıza teklifler geliyor ancak biz yıldız oyuncularımızı satmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



