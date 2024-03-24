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Hayata tutunamadı

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Hayata tutunamadı
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Güvercinlik köyünün sevilen siması Deniz Dindar, Şubat ayında arkadaşlarıyla birlikte gittiği Bursa'da geçirdiği kayak kazasının ardından tedavi gördüğü Bursa Çekirge Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Dindar'ın ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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