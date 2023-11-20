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Gavi'den kötü haber

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Milli maçta sakatlanan İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Gavi, sahalardan uzun süre uzak kalacak

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Gavi'den kötü haber
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Barcelona'dan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasında İspanya'nın konuk ettiği Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan 19 yaşındaki oyuncunun detaylı sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Sağ diz ön çapraz bağlarında ve buna bağlı yan menisküsünde yırtık tespit edilen Gavi, ameliyat edilecek.
İspanya basınında yer alan haberlere göre, Gavi'nin 8 ile 10 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanya Milli Takımı'nda 27 maçta 5 gole imza atan orta saha oyuncusu, Katalan temsilcisinde ise bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.
 
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