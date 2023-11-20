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Katar'da zafer DiGiannantonio'nun

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Gresini Racing Ducati takımından İtalyan pilot FabioDiGiannantonio birinci olarak kariyerindeki ilk MotoGP zaferine ulaştı

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Katar'da zafer DiGiannantonio'nun
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Sezonun 19. mücadelesi, Ed-Daayin kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 22 tur üzerinden düzenlendi.
İtalyan sürücü Giannantonio'nun 41:43.6540'lik dereceyle kariyerindeki ilk birinciliği elde ettiği yarışta, pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider İtalyan pilot FrancescoBagnaia (DucatiLenovo) ikinci olurken İtalyan sürücü Luca Marini (Mooney VR46) ise üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren lider Bagnaia ile ikinci PrimaPramac'tan İspanyol Jorge Martin arasında sezonun son yarışına girilirken 21 puan fark bulunuyor. Martin, Katar Grand Prix'sini, 10. sırada bitirerek lider Bagnaia ile arasındaki farkın açılmasını engelleyemedi.
Bagnaia'nın 6, Martin'in 4, MarcoBezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, AleixEspargaro'nun (Aprilia) 2, FabioDiGiannantonio (Gresini Racing), AlexRins (LCR Honda Castrol), Johann Zarco (PrimaParamac) ve EneaBastianini'nin birer yarış galibiyeti bulunduğu şampiyonada, 1 etap daha yapılacak.
Sezonun 20. yarışı İspanya Grand Prix'si, 26 Kasım'da düzenlenecek.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:
1. FrancescoBagnaia (İtalya): 437 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 416
3. MarcoBezzecchi (İtalya): 326
4. Brad Binder (Güney Afrika): 268
5. Johann Zarco (Fransa): 204
 
 
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