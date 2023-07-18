banner913
banner932
"Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi
33 0
Kavruluyoruz!
Kavruluyoruz!
29 0
 
Kaymaklı start verdi
Kaymaklı start verdi
27 0
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza... Alternatif numara belirlendi
17 0
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
32 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
121 0
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
48 0
banner964

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Zalgiris

banner476

banner825
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Zalgiris
banner960
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. Eleme Turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.
Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Zalgiris böylece 2. Eleme Turu'nda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.