Doğan, Tatlısu sahasında start verdi

Doğan Türk Birliği sezonun ilk çalışmasını, tesislerinin zemininin ay sonu hazır olacak olması sebebiyle Tatlısu, Dr. Ali Özsoy Stadı’nda yaptı

Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni sezonun saha çalışmalarına önceki teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde başladı.

Sarı lacivertliler sezonun ilk çalışmasını, tesislerinin zemininin ay sonu hazır olacak olması sebebiyle Tatlısu, Dr. Ali Özsoy Stadı’nda yaptı.

İlk antrenmanı Başkan Bayar Piskobulu ve bazı yöneticilerde takip etti.

5 Ağustos’ta hazırlık maçlarına başlayacak olan DTB, 31 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri adada ilk kampı, ardından ikinci kampı ise 14-20 Ağustos tarihlerinde Düzce’de Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tesisleri olan Topuk Yaylası’nda yapacak.

