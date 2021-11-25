Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yendi. Sarı-kırmızlılar, bu galibiyetle hem namağlup unvanını korudu hem de gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırladı. Sarı-kırmızlılar, rakibini 4-2 yenerek, gruptan çıkmayı garantiledi. E Grubu'nda Sarı-kırmızılı takım, puanını 11'e yükseltti. Olimpik Marsilya ise 4 puanda kaldı. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü. GOL 12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0 23. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti. GOL 30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0 37. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi. 42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü. Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada Lirola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng'in ceza sahasında, kaleci Muslera'yı da geçtiği pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. GOL 64. dakikada Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, arka direkte Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. GOL 67. dakikada Dieng, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'ndan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Milik'in kullandığı penaltıda top, kaleci Muslera'dan döndü. Milik, dönen topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1 70. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muslera'nın uzun pasında rakip yarı sahasında Feghouli'nin takip ettiği topu kalesini terk eden Pau Lopez uzaklaştırmaya çalıştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Diagne'nin dengesini kaybederken boş kaleye atmak istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncusundan döndü. GOL 83. dakikada Galatasaray tekrar farkı 3'e çıkardı. Marcao'nun uzun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1 GOL 85. dakikada Olimpik Marsilya yeniden farkı 2'ye indirdi. De La Fuente'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Nelsson'un kafasından seken topu arka direkte Milik ağlarla buluşturdu: 4-2 Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı. Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.