UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 takım turu garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları oynandı.
Son maçlar öncesi Juventus, Bayern Münih, Ajax, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter, son 16 turuna kaldı.
5. haftada alınan sonuçlar şöyle:
23 Kasım Salı:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-2
Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0
Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0
Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0
Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0
YoungBoys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3
Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1
24 Kasım Çarşamba:
Beşiktaş (Türkiye) - Ajax (Hollanda): 1-2
Inter (İtalya) - ShakhtarDonetsk Ukrayna): 2-0
Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0
Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya) : 0-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası tamamlandı. 6. maçlar öncesi 11 takım son 16 turuna çıkmayı garantiledi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları oynandı.