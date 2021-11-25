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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 takım turu garantiledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası tamamlandı. 6. maçlar öncesi 11 takım son 16 turuna çıkmayı garantiledi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 takım turu garantiledi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları oynandı.
Son maçlar öncesi Juventus, Bayern Münih, Ajax, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter, son 16 turuna kaldı.
5. haftada alınan sonuçlar şöyle:
23 Kasım Salı:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-2
Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz): 0-0
Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya): 2-0
Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 1-0
Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya): 4-0
YoungBoys (İsviçre) - Atalanta (İtalya): 3-3
Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya): 1-1
24 Kasım Çarşamba:
Beşiktaş (Türkiye) - Ajax (Hollanda): 1-2
Inter (İtalya) - ShakhtarDonetsk Ukrayna): 2-0
Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0
Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya) : 0-1
Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3 
 
 

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Etiketler; #UEFA Şampiyonlar Ligi
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