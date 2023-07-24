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Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor

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Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına yarın çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor

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Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor
Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak.
Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem LuisGodinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını RuiTeixeira ile PedroAlmeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise RicardoBaixinho olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
ZALGİRİS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı.
Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
FernandoMuslera, SachaBoey, Victor Nelsson, bdülkerimBardakcı, Angelino, FredrikMidtsjö, Berkan Kutlu, DriesMertens, NicoloZaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Alper Yılmaz.
 
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