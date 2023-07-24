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Attila Szalai Hoffenheim'da

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Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Almanya Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim'a transfer oldu. Sarı-lacivertli ekipten KAP'a gönderilen açıklamada Alman ekibinin Szalai için ödeyeceği bonservis bedeline de yer verildi

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Attila Szalai Hoffenheim'da
Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin Almanya Bundesliga ekibi TSG 1899 Hoffenheim'a transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi.
Fenerbahçe'nin internet sitesinde yer alan veda mesajında ise "2021 yılından itibaren Sarı Lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai’ye armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Alman ekibi de Macar savunmacının transferini sosyal medya hesaplarından duyurdu. 25 yaşındaki Szalai, Hoffenheim'da 41 numaralı formayı sırtına geçirecek.
 
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